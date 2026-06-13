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Умер актер Паул Буткевич из «Семнадцати мгновений весны»

Афиша Daily
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Фото: Союз кинематографистов Латвии

В возрасте 84 лет скончался латвийский актер Паул Буткевич, сыгравший в советском сериале «Семнадцать мгновений весны». Об этом сообщил Союз кинематографистов Латвии со ссылкой на близких артиста. Причина смерти не уточняется.

Буткевич — один из самых известных латвийских киноактеров. За свою карьеру он исполнил около 150 ролей в фильмах и сериалах, снятых в разных странах.

В России его знают в основном благодаря роли связного Штирлица из «Семнадцати мгновений весны». Однако на родине в Латвии Буткевича больше всего помнят по фильмам Роланда Калныньша «Четыре белые рубашки» и «Камни и осколки». Песни, которые актер исполнил в последней картине, стали частью культурного наследия страны, отметили в союзе кинематографистов.

Буткевич также снимался в фильмах и сериалах «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Айя», «Гардемарины, вперед!» и «Акванавты».

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