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Мэтт Деймон хочет вернуться к роли Джейсона Борна

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal

Мэтт Деймон заявил, что по-прежнему заинтересован в возвращении к франшизе о Джейсоне Борне и надеется, что история героя получит продолжение.

По словам актера, создатели серии продолжают искать подходящую идею для нового фильма. Деймон отметил, что команда, работавшая над предыдущими картинами, с теплотой относится к проекту и регулярно обсуждает возможность его развития.

Актер впервые появился в образе Борна в фильме «Идентификация Борна» 2002 года. Картина стала коммерческим успехом и положила начало целой серии фильмов. Позже вышли «Превосходство Борна» и «Ультиматум Борна», закрепившие популярность франшизы.

В 2012 году главным героем спин-оффа «Эволюция Борна» стал персонаж Джереми Реннера, но спустя четыре года Деймон вновь вернулся к своей роли в фильме «Джейсон Борн».

Разговоры о новом фильме франшизы ведутся уже несколько лет. В 2023 году появились сообщения, что режиссером проекта может стать Эдвард Бергер, снявший военную драму «На Западном фронте без перемен». Позднее Деймон подтвердил, что с удовольствием вновь сыграл бы знаменитого агента.

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