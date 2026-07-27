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Сборы первоклассника в Москве обойдутся в 24,8 тысячи рублей

Афиша Daily
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Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Подготовить ребенка к школе в столице в этом году стоит 24,8 тысячи рублей, подсчитала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская. В сумму вошли одежда, канцелярия и ранец.

Стандартный набор для мальчика составляют брюки, четыре рубашки, жилет или пиджак, теплые водолазки. Для девочки — юбка или брюки, четыре блузки, жилет или кардиган, возможно платье делового стиля. Всем ученикам также требуются спортивная форма, сменная обувь и кроссовки для улицы.

Эксперт привела конкретные цифры: рубашка для мальчика стоит в среднем 1506 рублей, джемпер — 1540, брюки — 2489, туфли — 3155, спортивный костюм — 2893. Для девочек четыре блузки обойдутся в 7115 рублей, платье — в 2300. В 2026 году одежда подорожала на 4,7% по сравнению с прошлым годом.

Еще около 1100 рублей уйдет на канцелярию: ручки, карандаши, ластик, точилка, линейка, цветные карандаши, 10 тетрадей, дневник и папка. Ранец подорожал до 2700 рублей.

Недавно стало известно, что с 1 сентября российские первоклассники будут учиться без домашних заданий — мера Министерства просвещения призвана упростить адаптацию к школе. Раньше дети на первом году обучения могли тратить на уроки вне школы до часа в день.

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