Сборы первоклассника в Москве обойдутся в 24,8 тысячи рублей

Стандартный набор для мальчика составляют брюки, четыре рубашки, жилет или пиджак, теплые водолазки. Для девочки — юбка или брюки, четыре блузки, жилет или кардиган, возможно платье делового стиля. Всем ученикам также требуются спортивная форма, сменная обувь и кроссовки для улицы.