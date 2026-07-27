Джарахов: «Не смогу строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнеров»

По словам блогера, мужчины стараются, чтобы получить секс: становятся лучше и зарабатывают. «Для того, чтобы женщине получить секс, нужно просто разрешить. Причем женщина — с абсолютно любым телосложением, внешностью, весом — в любой из дней, когда хочет, она может получить секс, а чуваку намного тяжелее», — добавил Эльдар.



В выпуске шоу также появился телеведущий Александр Пушной. Он выступил с мнением, что секс не связан с достижениями. «Я уверен, что существует ген, который называется „Баба тебе даст“. Вот у меня его нет. Меня все время бабы боятся все. То, что я женился и у меня трое детей, — это чудо какое-то», — сказал Пушной.