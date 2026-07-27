Вышел трейлер сатирического триллера «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой

Вышел трейлер фильма «Жертва обстоятельств» — новой работы режиссера Ромена Гавраса («Афина»). Главные роли в ленте исполнили Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Хайек, Джон Малкович, певица Charli XCX и шведский рэпер Yung Lean. В российский прокат картина выйдет 20 августа.
По сюжету роскошный благотворительный вечер превращается в кошмар, когда на мероприятие врывается группа экологических активистов. Они выдвигают ультиматум: трое гостей должны быть принесены в жертву, иначе человечество ждет гибель.
Аня Тейлор-Джой призналась, что именно сценарий убедил ее присоединиться к проекту. «В последнее время все эти светские рауты меня только разочаровывают. Но когда я прочитала сценарий, то поняла: вот как нужно поступать с сильными чувствами. Нужно превращать их в искусство. Даже если это не поможет решить проблему, это позволит выразить свои эмоции», — отметила актриса.
«Жертва обстоятельств» сочетает элементы социальной сатиры, триллера и черной комедии и станет первым фильмом Ромена Гавраса после «Афины», вышедшей в 2022 году.