Вышел трейлер сатирического триллера «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой призналась, что именно сценарий убедил ее присоединиться к проекту. «В последнее время все эти светские рауты меня только разочаровывают. Но когда я прочитала сценарий, то поняла: вот как нужно поступать с сильными чувствами. Нужно превращать их в искусство. Даже если это не поможет решить проблему, это позволит выразить свои эмоции», — отметила актриса.