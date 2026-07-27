19 сентября в башне центра дизайна Design District DAA на Охте откроется «Дизайн Двор» — городской маркет предметов интерьера. Продавать будут как винтажные вещи, так и новинки от шоурумов и локальных брендов, многие в единственном экземпляре.
В ассортименте — мебель для гостиной от Bino Home, смелый декор итальянского бренда Qeeboo, выставочные экземпляры Kartell, световые приборы от Aledo, мебель из массива тика от Teak House, авторские вазы Императорского фарфорового завода и подставки для винила от петербургского бюро Malplan.
Гостей также ждет публичная программа: лекции и разговоры о винтаже, коллекционировании и трендах в дизайне интерьеров. За музыку отвечают виниловый магазин Washing Machine и DJ Hoopa.
Другая дизайнерская новость: Coca-Cola возвращает старую айдентику — вертикальный логотип и белую волну. Он появился в 1969 году. Обновление постепенно внедрят более чем в 200 странах Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.