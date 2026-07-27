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Нолан рассказал, что никогда не возьмется за ромком: «Это одна из самых сложных вещей в мире»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: HellaCinema

На шоу Джимми Фэллона режиссер Кристофер Нолан признался, что боится снимать романтические комедии, и назвал этот жанр «одной из самых сложных вещей в мире».

«Я обожаю смотреть ромкомы, но снимать их невероятно сложно. Я считаю, что те, кто снимает комедии, делают одну из самых трудных вещей на свете — заставляют людей смеяться. <…> Это особенно сложно, если учитывать риск, на который ты идешь, снимая фильм. Если я показываю свою картину людям и они не до конца воспринимают какие-то моменты, я думаю: „Ну они просто не поняли. Ладно“. Но в комедии за этим не спрячешься. Так что я бы очень испугался делать что-то подобное».

Последняя работа режиссера — «Одиссея» по поэме Гомера — вышла в мировой прокат 17 июля. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. В актерском составе — Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Джон Легуизамо («Ледниковый период»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Роберт Паттинсон («Сумерки»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»).

Недавно Нолан также рассказал, что его следующий фильм выйдет минимум через три года. Работа над «Одиссеей» потребовала колоссальных усилий: режиссер признался, что буквально «достиг предела собственной выносливости».

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