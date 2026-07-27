Нолан рассказал, что никогда не возьмется за ромком: «Это одна из самых сложных вещей в мире»

«Я обожаю смотреть ромкомы, но снимать их невероятно сложно. Я считаю, что те, кто снимает комедии, делают одну из самых трудных вещей на свете — заставляют людей смеяться. <…> Это особенно сложно, если учитывать риск, на который ты идешь, снимая фильм. Если я показываю свою картину людям и они не до конца воспринимают какие-то моменты, я думаю: „Ну они просто не поняли. Ладно“. Но в комедии за этим не спрячешься. Так что я бы очень испугался делать что-то подобное».