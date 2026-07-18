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Кристофер Нолан выпустит свой следующий фильм не раньше 2029 года

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: HellaCinema

Кристофер Нолан сообщил, что его новый фильм выйдет минимум через три года. Режиссер признался, что работа над «Одиссеей» потребовала от него колоссальных усилий, и он буквально «достиг предела собственной выносливости».

«Но это ведь „Одиссея“, она и должна быть сложной. Мы бы просто не справились со своей работой, если бы съемки такого эпоса дались нам легко», — отметил Нолан.

«Одиссея», премьера которой состоялась 17 июля, стала 13-м полнометражным фильмом Нолана. Картина представляет собой экранизацию знаменитой поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета станет история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

Нолан также объяснил, почему решил выпустить блокбастер именно сейчас: «Теперь я могу создать то, что раньше было нереально. Никто до меня не переносил греческую мифологию на современный большой экран».

Он добавил, что в этой истории сочетаются элементы многих разных жанров. «В этом фильме каждый найдет что-то для себя. Это история любви. Это история взросления. Это история о войне и возвращении домой. И я думаю, в этом и заключается вечная привлекательность „Одиссеи“», — сказал режиссер.

В картине снялись Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Мэтт Деймон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие. Недавно Нолан рассказал, что при создании ленты вдохновлялся работами Андрея Тарковского. Особенно на него повлияла лента «Андрей Рублев», также известная как «Страсти по Андрею».

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