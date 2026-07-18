Кристофер Нолан выпустит свой следующий фильм не раньше 2029 года

Кристофер Нолан сообщил, что его новый фильм выйдет минимум через три года. Режиссер признался, что работа над «Одиссеей» потребовала от него колоссальных усилий, и он буквально «достиг предела собственной выносливости».
«Но это ведь „Одиссея“, она и должна быть сложной. Мы бы просто не справились со своей работой, если бы съемки такого эпоса дались нам легко», — отметил Нолан.
«Одиссея», премьера которой состоялась 17 июля, стала 13-м полнометражным фильмом Нолана. Картина представляет собой экранизацию знаменитой поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета станет история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
Нолан также объяснил, почему решил выпустить блокбастер именно сейчас: «Теперь я могу создать то, что раньше было нереально. Никто до меня не переносил греческую мифологию на современный большой экран».
Он добавил, что в этой истории сочетаются элементы многих разных жанров. «В этом фильме каждый найдет что-то для себя. Это история любви. Это история взросления. Это история о войне и возвращении домой. И я думаю, в этом и заключается вечная привлекательность „Одиссеи“», — сказал режиссер.
В картине снялись Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Мэтт Деймон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие. Недавно Нолан рассказал, что при создании ленты вдохновлялся работами Андрея Тарковского. Особенно на него повлияла лента «Андрей Рублев», также известная как «Страсти по Андрею».