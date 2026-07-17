Парламент Японии отказался разрешать женщинам наследовать престол императора

Парламент Японии рассмотрел поправки в закон о престолонаследии, пишет «Би-би-си».



Согласно ним, был сохранен действующий запрет на восхождение женщин на трон. Решение приняли, несмотря на общественную поддержку идеи появления женщины-императрицы, отмечает «Би-би-си».



В настоящее время первым в очереди на престол считается 60-летний Фумихито, младший брат императора Нарухито. 24-летняя принцесса Айко, единственный ребенок правителя, не получила права наследовать престол.