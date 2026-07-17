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Парламент Японии отказался разрешать женщинам наследовать престол императора

Афиша Daily
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Парламент Японии рассмотрел поправки в закон о престолонаследии, пишет «Би-би-си».

Согласно ним, был сохранен действующий запрет на восхождение женщин на трон. Решение приняли, несмотря на общественную поддержку идеи появления женщины-императрицы, отмечает «Би-би-си».

В настоящее время первым в очереди на престол считается 60-летний Фумихито, младший брат императора Нарухито. 24-летняя принцесса Айко, единственный ребенок правителя, не получила права наследовать престол.

При этом новые поправки позволят императорской семье усыновлять дальних родственников мужского пола старше 15 лет. Женщинам разрешат сохранять свой королевский статус после замужества.

Япония остается старейшей в мире монархией с непрерывным наследованием. История наследования насчитывает уже более 2600 лет.

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