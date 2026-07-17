Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире

Apple ранее уже занимала первое место в рейтинге самых дорогих компаний на бирже. В мае 2025 года список возглавляла Nvidia. Однако теперь акции компании потеряли стоимость, и первенство вновь оказалось у Apple.



Недавно корпорация подала в суд на компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. В иске говорится, что сотрудников Apple склоняли к краже коммерческих секретов в обмен на рабочие места в ИИ-стартапе.