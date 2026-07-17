Apple обогнала Nvidia и стала самой дорогой компанией в мире

Apple обогнала Nvidia по капитализации и стала самой дорогой публичной компанией в мире, следует из данных торгов.
Стоимость Apple достигла 4,9 трлн долларов. Nvidia стоит 4,83 трлн долларов. Alphabet, управляющая Google, — 4,19 трлн долларов. Далее в топе идут Microsoft (2,93 трлн долларов) и Amazon (2,66 трлн долларов).
Apple ранее уже занимала первое место в рейтинге самых дорогих компаний на бирже. В мае 2025 года список возглавляла Nvidia. Однако теперь акции компании потеряли стоимость, и первенство вновь оказалось у Apple.
Недавно корпорация подала в суд на компанию OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. В иске говорится, что сотрудников Apple склоняли к краже коммерческих секретов в обмен на рабочие места в ИИ-стартапе.