Причиной смерти Сэма Нилла стала пневмония

Бывшая партнерша актера, журналистка ABC Лора Тингл, подтвердила, что организм Нилла был истощен многолетней борьбой с раком. «Он интенсивно боролся с различными формами рака как минимум последние пять лет, а это истощает организм. У него было много химиотерапии и иммунотерапии, и, к счастью, это наконец избавило его от рака крови. Но это сильно ослабило его иммунную систему, и его бедный организм просто устал», — рассказала Тингл.