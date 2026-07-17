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Причиной смерти Сэма Нилла стала пневмония

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Представитель Сэма Нилла раскрыл причину смерти актера — ею стала пневмония. Семья приняла решение обнародовать эту информацию из-за «неточностей и откровенной лжи» в прессе.

Нилл умер 13 июля в возрасте 78 лет. За три месяца до этого он сообщил, что победил рак крови, с которым боролся с 2022 года. Болезнь отступила после экспериментальной CAR-T-терапии.

Представитель Нилла Филип Гренц сообщил: «Сэм умер от пневмонии. До того как заболел, Сэм мужественно боролся и победил лимфому благодаря новому методу лечения — CAR-T-терапии. Помимо управления своей винодельней Two Paddocks, удостоенной наград, Сэм за последний год снялся в четырех проектах — все они выйдут в ближайшие месяцы».

Бывшая партнерша актера, журналистка ABC Лора Тингл, подтвердила, что организм Нилла был истощен многолетней борьбой с раком. «Он интенсивно боролся с различными формами рака как минимум последние пять лет, а это истощает организм. У него было много химиотерапии и иммунотерапии, и, к счастью, это наконец избавило его от рака крови. Но это сильно ослабило его иммунную систему, и его бедный организм просто устал», — рассказала Тингл.

Сэм Нилл известен по роли палеонтолога в «Парке Юрского периода». Он сыграл также в десятках других проектов, среди которых «Острые козырьки», «Двухсотлетний человек», «Сквозь горизонт», «В пасти безумия».

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