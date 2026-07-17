HBO Max анонсировал документалку о создании «Эйфории»

HBO Max выпустит документальный фильм «Эйфория: Взгляд назад» («Euphoria: A Look Back»), в котором актеры расскажут о закулисье сериала. Премьера состоится 24 июля.
В коротком трейлере на экране появились Зендая, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Сидни Суини, Алекса Деми, Мод Апатоу и другие. В ролике также можно увидеть ушедшего из жизни Эрика Дейна, который отметил, что шоу стало самым важным в его карьере.
Сериал «Эйфория» рассказывал о жизни современных старшеклассников и исследовал темы первой любви, травм, сексуальности, поиска идентичности и тяжелой наркозависимости. Премьера первого сезона состоялась в 2019 году, второго — в 2022-м. Третий сезон стартовал 12 апреля 2026 года и завершился 31 мая. Редакторы «Афиши Daily» делились впечатлениями об окончании сезона.