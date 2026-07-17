HBO Max анонсировал документалку о создании «Эйфории»

В коротком трейлере на экране появились Зендая, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Сидни Суини, Алекса Деми, Мод Апатоу и другие. В ролике также можно увидеть ушедшего из жизни Эрика Дейна, который отметил, что шоу стало самым важным в его карьере.