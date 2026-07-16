Экс-главу модельного агентства Elite Model Management обвинили в изнасилованиях

Новый иск последовал за заявлением бывшей том-модели Карре Отис. В прошлом месяце она обвинила Мари в торговле людьми и изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в середине 1980-х годов, когда ей было 17 лет. Отис утверждает, что Мари подверг ее насилию у себя дома, пока его тогдашняя девушка Линда Евангелиста отсутствовала.