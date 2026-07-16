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Экс-главу модельного агентства Elite Model Management обвинили в изнасилованиях

Афиша Daily
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Жеральд Мари в 2001 году. Фото: Stéphane Ruet/Getty Images

Шесть женщин подали во Франции иск на бывшего руководителя модельного агентства Elite Model Management Жеральда Мари. Они обвинили его в изнасилованиях и торговле людьми в 1980-х и 1990-х годах. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на адвоката истиц.

Сейчас женщинам от 45 до 69 лет, большинство из них — гражданки США. Две из них впервые выступили с обвинениями против Мари. Одна из заявительниц утверждает, глава модельного агентства подверг ее насилию, когда она была несовершеннолетней.

По версии заявительниц, Мари на протяжении нескольких десятилетий использовал свое положение и влияние в модельной индустрии, чтобы принуждать молодых женщин к сексу. Некоторые из них в то время не достигли совершеннолетия.

Новый иск последовал за заявлением бывшей том-модели Карре Отис. В прошлом месяце она обвинила Мари в торговле людьми и изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в середине 1980-х годов, когда ей было 17 лет. Отис утверждает, что Мари подверг ее насилию у себя дома, пока его тогдашняя девушка Линда Евангелиста отсутствовала.

Ранее обвинения против Мари выдвигала бывшая журналистка Би-би-си Лиза Бринкворт. Она заявляла, что в 1998 году он совершил в отношении нее сексуализированное насилие на публике в Милане, когда она работала репортером.

В 2023 году французские следователи закрыли расследование предполагаемых преступлений Мари из-за истечения срока давности. Его адвокат Селин Бекерман заявила, что Мари категорически отрицает обвинения. Комментируя новый иск, она сказала, что власти уже проверяли эти заявления, поэтому оснований вновь открывать дело нет.

В марте Бринкворт и еще 14 женщин призвали французские власти проверить возможные связи Мари с Джеффри Эпштейном. Активисты также потребовали отменить во Франции сроки давности по преступлениям сексуального характера.

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