Россияне смогут увидеть парад планет 12 августа

Во время парада перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. По словам руководителя обсерватории, яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом. Чтобы разглядеть более далекие Уран и Нептун, потребуется бинокль или небольшой телескоп. Небесное шоу будет длиться еще около недели после 12 августа, пока Меркурий не приблизится к Солнцу.



«После парада днем произойдет полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию, Португалию и Испанию. В России полная фаза будет видна лишь на небольшом участке полуострова Таймыр, а на большей части страны — частные фазы. В Красноярске затмение видно не будет, так как Солнце будет под горизонтом», — отметил руководитель обсерватории.