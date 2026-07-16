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Россияне смогут увидеть парад планет 12 августа

Афиша Daily
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Фото: Brett Ritchie/Unsplash

Парад из шести планет, солнечное затмение и метеорный дождь ждут россиян 12 августа, сообщил РИА «Новости» руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

«Это, пожалуй, главный астрономический день месяца. На небе произойдет парад из шести планет, полное солнечное затмение, видимое в некоторых регионах, и пик метеорного потока Персеиды, что сделает этот день уникальным для любителей астрономии», — сказал Веселков.

Во время парада перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. По словам руководителя обсерватории, яркие планеты — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут видны невооруженным глазом. Чтобы разглядеть более далекие Уран и Нептун, потребуется бинокль или небольшой телескоп. Небесное шоу будет длиться еще около недели после 12 августа, пока Меркурий не приблизится к Солнцу.

«После парада днем произойдет полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдет через Гренландию, Исландию, Португалию и Испанию. В России полная фаза будет видна лишь на небольшом участке полуострова Таймыр, а на большей части страны — частные фазы. В Красноярске затмение видно не будет, так как Солнце будет под горизонтом», — отметил руководитель обсерватории.

Завершится день пиком метеорного потока Персеиды. По словам Веселкова, условия для наблюдения в 2026 году будут практически идеальными: событие совпадает с новолунием, поэтому небо будет максимально темным и можно будет увидеть до 100-120 метеоров в час. Наибольшая активность будет наблюдаться ближе к рассвету.

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