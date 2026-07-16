«Внезапно» Рюсукэ Хамагути выйдет в мировой прокат 25 ноября

Фильм рассказывает о дружбе двух женщин: Мари-Лу — француженки, учившейся в Японии и руководительницы дома престарелых, и Мари — театрального режиссера из Японии, учившейся в Сорбонне. Мари-Лу попадает на спектакль Мари и задает ей вопрос, так начинается их дружба. Тогда же Мари впервые признается, что у нее рак и дни сочтены.