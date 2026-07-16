ФАНК запустил бесплатную онлайн-платформу с научными фильмами и лекциями

«В этом году мы впервые выходим напрямую к зрителю. Онлайн-платформа позволяет смотреть фильмы, общаться с учеными и проходить тематические квизы из любой точки страны. Для нас это возможность дотянуться до тех, у кого нет возможности попасть на очные показы, и предложить им полноценный маршрут: фильм, разговор с экспертом, проверку знаний», — говорит продюсер ФАНК Арина Пушкина.