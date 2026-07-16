ФАНК запустил бесплатную онлайн-платформу с научными фильмами и лекциями

Дни научного кино ФАНК открыли ДНК Онлайн — бесплатную образовательную платформу с документальными фильмами о науке и технологиях, лекциями и тематическими квизами. Весь контент будет доступен до 7 декабря.
В программу вошли более 20 короткометражных и полнометражных фильмов, многие из которых стали хитами Международного фестиваля ФАНК. Картины рассказывают об археологии, приматологии, психологии, геологии и других дисциплинах через истории ученых и энтузиастов.
На платформе пройдут пять онлайн-встреч с учеными и популяризаторами науки. Каждая лекция привязана к конкретному фильму. Среди тем — эволюция, психология, антропология, археологические мифы и минералогия. В июле и августе выступят психоаналитический терапевт Марина Нахалова, камневед Василий Фурт, научный журналист Александр Соколов и палеоантрополог Станислав Дробышевский.
После просмотра фильмов и лекций можно проверить знания в квизах. Победители получат образовательные программы от партнеров проекта — платформ «Лекториум» и Stepik.
«В этом году мы впервые выходим напрямую к зрителю. Онлайн-платформа позволяет смотреть фильмы, общаться с учеными и проходить тематические квизы из любой точки страны. Для нас это возможность дотянуться до тех, у кого нет возможности попасть на очные показы, и предложить им полноценный маршрут: фильм, разговор с экспертом, проверку знаний», — говорит продюсер ФАНК Арина Пушкина.