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В Китае обнаружили самые древние на планете образцы янтаря

Афиша Daily
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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР нашли самые древние на планете образцы янтаря. Об этом сообщили палеонтологи в журнале Science Advances.

Обнаруженный янтарь сформировался из смолы около 385 млн лет назад, в конце девонской эры. Эти образцы оказались на 65 млн лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных.

По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу «похож на смолу современных хвойных деревьев». Это «говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине девонского периода», отметили специалисты.

Исследователи отметили, что находка подтвердила, что деревья развили способность защищать поврежденные участки с помощью смолы еще до того, как стали доминирующими представителями земной флоры в каменноугольную эпоху.

Янтарь обнаружила международная группа палеонтологов по руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии КАН Вана Бо. Открытие сделали в ходе раскопок в окрестностях поселка Хобоксар на границе Китая и Казахстана.

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