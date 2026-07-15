В Китае обнаружили самые древние на планете образцы янтаря

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР нашли самые древние на планете образцы янтаря. Об этом сообщили палеонтологи в журнале Science Advances.
Обнаруженный янтарь сформировался из смолы около 385 млн лет назад, в конце девонской эры. Эти образцы оказались на 65 млн лет старше тех, что ранее считались наиболее древними из известных.
По словам ученых, найденный в Китае янтарь по составу «похож на смолу современных хвойных деревьев». Это «говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине девонского периода», отметили специалисты.
Исследователи отметили, что находка подтвердила, что деревья развили способность защищать поврежденные участки с помощью смолы еще до того, как стали доминирующими представителями земной флоры в каменноугольную эпоху.
Янтарь обнаружила международная группа палеонтологов по руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии КАН Вана Бо. Открытие сделали в ходе раскопок в окрестностях поселка Хобоксар на границе Китая и Казахстана.