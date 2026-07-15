«День разоблачения» Стивена Спилберга выйдет в «цифре» 20 июля

Никита Лаврецкий в рецензии для «Афиши Daily» назвал «День разоблачения» «самым увлекательным фильмом Стивена Спилберга на последние 20 лет»: «Основное удовольствие фильма — в том, чтобы пытаться на ходу разгадать, что здесь происходит, будучи выброшенным в самый эпицентр шпионского триллера, фантастического боевика, киносказки шьямалановского толка и, чем черт не шутит, антимилитаристской пинчоновской сатиры».