«День разоблачения» Стивена Спилберга выйдет в «цифре» 20 июля

«День разоблачения» — фильм Стивена Спилберга об НЛО — получил дату цифрового релиза. Он появится на Amazon Prime вечером 20 июля.
Человечество узнает, что оно не одиноко во Вселенной. Специалист по кибербезопасности Дэниел похищает секретные файлы, доказывающие существование пришельцев. Телеведущая Маргарет внезапно обретает способность говорить на чужих языках. Герои объединяются, чтобы открыть правду всему миру.
В фильме снялись Джош О’Коннор («Претенденты»), Ив Хьюсон («Заговор сестер Гарви»), Эмили Блант («Дьявол носит Prada»), Колин Ферт («Король говорит!») и Колман Доминго («Синг-Синг»).
Сценарий написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода») на основе рассказа Спилберга. Над саундтреком к «Дню разоблачения» работал Джон Уильямс. Этот проект — тридцатый совместный фильм для него и Спилберга.
Никита Лаврецкий в рецензии для «Афиши Daily» назвал «День разоблачения» «самым увлекательным фильмом Стивена Спилберга на последние 20 лет»: «Основное удовольствие фильма — в том, чтобы пытаться на ходу разгадать, что здесь происходит, будучи выброшенным в самый эпицентр шпионского триллера, фантастического боевика, киносказки шьямалановского толка и, чем черт не шутит, антимилитаристской пинчоновской сатиры».