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В легкой атлетике ввели новые правила съемки, чтобы не сексуализировать спортсменок

Афиша Daily
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Фото: t.me/Degtyarev_Info

Европейский вещательный союз подготовил рекомендации для телекомпаний по освещению женских соревнований по легкой атлетике. Цель — снизить риск сексуализации спортсменок во время телевизионных трансляций, пишет Dexerto.

Операторам советуют отказаться от низких ракурсов, крупных планов отдельных частей тела и замедленных повторов, которые не несут спортивной ценности. Вместо этого основной акцент рекомендуют делать на самом выступлении и технике выполнения упражнений, а не на внешности участниц.

© Европейский вещательный союз

Поводом для введения новой меры стали жалобы самих спортсменок. Британская олимпийская прыгунья с шестом Холли Брэдшоу, например, призналась, что во время соревнований больше думала о камерах, а не о собственном выступлении. Позже многие легкоатлетки рассказывали, что такие кадры часто вырезали и распространяли в соцсетях вне спортивного контекста.

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