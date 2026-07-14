В легкой атлетике ввели новые правила съемки, чтобы не сексуализировать спортсменок

Поводом для введения новой меры стали жалобы самих спортсменок. Британская олимпийская прыгунья с шестом Холли Брэдшоу, например, призналась, что во время соревнований больше думала о камерах, а не о собственном выступлении. Позже многие легкоатлетки рассказывали, что такие кадры часто вырезали и распространяли в соцсетях вне спортивного контекста.