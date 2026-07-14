Короткие ссылки Telegram вновь заработали по всему миру

Обновлено сегодня в 13:11

Домен Telegram — t.me — вновь заработал по всему миру, сообщает «Код Дурова». Каналы, посты и профили вновь открываются в браузерах по коротким ссылкам Telegram. На восстановление работы у всех пользователей может уйти около суток.