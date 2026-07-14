Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи

Употребление электронных сигарет может негативно влиять на физическую форму уже в молодом возрасте. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-служба Европейского респираторного общества (ERS).
В исследовании приняли участие 75 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Участников разделили на три группы: никогда не курившие, курильщики обычных сигарет и пользователи вейпов. Все они прошли серию тестов на выносливость, а ученые параллельно анализировали работу легких, сердца и кровеносных сосудов во время физических нагрузок.
На пике нагрузки физическая работоспособность у курильщиков и любителей электронных сигарет оказалась примерно на 15% ниже, чем у некурящих участников.
По словам одного из авторов исследования, сотрудника Городского университета Манчестера Азми Файсала, использование вейпов приводит к изменениям в работе сосудов и легких, которые особенно заметны во время интенсивных нагрузок.
Исследователи также обнаружили, что у пользователей электронных сигарет жизненная емкость легких была ниже, а кровеносные сосуды хуже адаптировались к физической активности. Из-за этого мышцы быстрее накапливали молочную кислоту и сильнее уставали.
Кроме того, у любителей вейпов были выявлены признаки воспалительных процессов в сосудах. Авторы работы отмечают, что по характеру воздействия на сердечно-сосудистую систему электронные сигареты могут оказывать эффект, сопоставимый с обычным курением.
За последние годы ученые неоднократно предупреждали о потенциальном вреде электронных сигарет. В России вопрос регулирования рынка вейпов также остается предметом обсуждений: в июне Госдума приняла закон, который позволит регионам вводить ограничения на продажу вейпов и жидкостей для них с марта 2027 года.