Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи

Британский пилот во время испытательного полета написал в небе «Мне скучно»
На МЦД-2 запустили оплату проезда по биометрии
Бывший танцор Татьяны Булановой просит певицу перестать «поливать его грязью»
16 нобелевских лауреатов призвали принять меры из-за влияния ИИ на экономику
Педро Паскаль в первом тизере фильма «Бегемот!» про виолончелиста
PinkPantheress дебютирует в кино в проекте режиссеров «Всё везде и сразу»
Начались съемки сериала «Живая» — детектива Okko с Петром Федоровым и Паулиной Андреевой
ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет финал ЧМ по футболу
Москвичам предложили выбрать названия для новых городских электричек
Ресторан в США убрал цены из меню — и стал зарабатывать больше
Денис Виленкин (он пишет для нас о кино) снимет свой первый полный метр. В нем сыграет Пелагея
«Монстры на каникулах-5» выйдут 8 октября 2027 года
Первый кинофестиваль «Сделано женщинами» объявил победителей
Новым директором Музея Москвы стала Мария Баландина
Москвич придумал необычный способ выгуливать собаку, которая почти не может ходить
В России сбой в работе сайтов Google, Apple и GitHub
В России допустили введение ограничений на соцсети и ИИ-чат-боты для детей
89% россиян положительно оценили свой опыт использования нейросетей
Кристофер Нолан не согласился с Мэттом Деймоном, назвавшим «Одиссею» последним голливудским эпиком
Короткие ссылки Telegram вновь заработали по всему миру
Минпросвещения открестилось от заявлений о «бежевых мамах» и мармеладе в виде червей
Вышел первый тизер сериала «Хрустальное озеро» — приквела «Пятницы, 13-е»
Фильм Анджелины Джоли «Без крови» с Сальмой Хайек получил дату проката
Археологи нашли нетронутый город майя — он может помочь разгадать причину гибели цивилизации
Джуди Денч подбросила дохлую крысу в почтовый ящик соседки
В «Жан-Жаке» одновременно отметят полуфинал чемпионата мира по футболу и День взятия Бастилии
Собака из Москвы стала приемной мамой для найденного на улице котенка
На веранде Fābula Radio электронные музыканты озвучат 11 работ Дзиги Вертова

Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Dimension Films

Употребление электронных сигарет может негативно влиять на физическую форму уже в молодом возрасте. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-служба Европейского респираторного общества (ERS).

В исследовании приняли участие 75 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Участников разделили на три группы: никогда не курившие, курильщики обычных сигарет и пользователи вейпов. Все они прошли серию тестов на выносливость, а ученые параллельно анализировали работу легких, сердца и кровеносных сосудов во время физических нагрузок.

На пике нагрузки физическая работоспособность у курильщиков и любителей электронных сигарет оказалась примерно на 15% ниже, чем у некурящих участников.

По словам одного из авторов исследования, сотрудника Городского университета Манчестера Азми Файсала, использование вейпов приводит к изменениям в работе сосудов и легких, которые особенно заметны во время интенсивных нагрузок.

Исследователи также обнаружили, что у пользователей электронных сигарет жизненная емкость легких была ниже, а кровеносные сосуды хуже адаптировались к физической активности. Из-за этого мышцы быстрее накапливали молочную кислоту и сильнее уставали.

Кроме того, у любителей вейпов были выявлены признаки воспалительных процессов в сосудах. Авторы работы отмечают, что по характеру воздействия на сердечно-сосудистую систему электронные сигареты могут оказывать эффект, сопоставимый с обычным курением.

За последние годы ученые неоднократно предупреждали о потенциальном вреде электронных сигарет. В России вопрос регулирования рынка вейпов также остается предметом обсуждений: в июне Госдума приняла закон, который позволит регионам вводить ограничения на продажу вейпов и жидкостей для них с марта 2027 года.

Расскажите друзьям