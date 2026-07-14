Исследование: курение вейпов может снижать выносливость у молодежи

В исследовании приняли участие 75 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Участников разделили на три группы: никогда не курившие, курильщики обычных сигарет и пользователи вейпов. Все они прошли серию тестов на выносливость, а ученые параллельно анализировали работу легких, сердца и кровеносных сосудов во время физических нагрузок.