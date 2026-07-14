Короткие ссылки Telegram перестали работать по всему миру

Короткий адрес Telegram — t.me — перестал работать по всему миру из-за ограничений доменной зоны .me, которая принадлежит Черногории. Согласно данным сервиса WhoIs, домену присвоен статус serverHold, то есть он остается закреплен за владельцем, но отключается от глобальной системы DNS.
Из-за этого короткие ссылки на каналы, публикации, чаты и профили Telegram перестали открываться в браузерах. У некоторых людей они пока продолжают работать благодаря данным, сохраненным в кеше устройства или интернет-провайдера, отмечает «Код Дурова».
Сбой носит глобальный характер и не связан с ограничениями Роскомнадзора или российских операторов связи. Причина приостановки работы домена пока неизвестна. Статус serverHold может быть установлен из-за юридического спора, требований правоохранительных органов, внутренней проверки, нарушения правил реестра или технической ошибки.
Внутри приложения Telegram ссылки t.me по-прежнему открываются. После сбоя мессенджер начал использовать при копировании ссылок домен telegram.me. Сайт telegram.org и основная инфраструктура сервиса работают в штатном режиме.
Домен t.me остается зарегистрированным за Telegram до мая 2035 года. Представители мессенджера ситуацию пока не комментировали.