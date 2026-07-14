Короткие ссылки Telegram перестали работать по всему миру

Короткий адрес Telegram — t.me — перестал работать по всему миру из-за ограничений доменной зоны .me, которая принадлежит Черногории. Согласно данным сервиса WhoIs, домену присвоен статус serverHold, то есть он остается закреплен за владельцем, но отключается от глобальной системы DNS.