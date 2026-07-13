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«Майкл» стал первым байопиком, собравшим в прокате 1 млрд долларов

Афиша Daily
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Фото: Lionsgate

Фильм «Майкл», основанный на биографии певца Майкла Джексона, стал первым байопиком с бокс-офисом более 1 млрд долларов. Об этом сообщил NME.

Режиссер картины Антуан Фукуа поблагодарил зрителей, которые приняли фильм и пришли в кинотеатры. Он также подчеркнул, что достижение принадлежит всей команде ленты, которая почтила память одного из величайших артистов мира.

«Майкл» получил статус самого кассового байопика в истории в конце июня. До него рекорд принадлежал «Оппенгеймеру». Среди музыкальных картин лидером была «Богемская рапсодия».

В России сборы «Майкла» к 13 июля превысили 1,8 млрд рублей. Это самая успешная зарубежная лента в отечественном прокате за последний год. Ее кассовые сборы превышают сборы триллера «Горничная» уже на 0,5 млрд рублей.

В ленте «Майкл» рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller», живые выступления и клипы Джексона. Главную роль сыграл Джаафар Джексон — племянник музыканта.

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