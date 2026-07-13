«Майкл» стал первым байопиком, собравшим в прокате 1 млрд долларов

В ленте «Майкл» рассказывается о детстве и становлении Майкла Джексона на пути к мировой славе. В картине показаны сложные отношения артиста с отцом, продюсерами и музыкальными лейблами, а также поиск собственного стиля, записи альбомов «Off the Wall» и «Thriller», живые выступления и клипы Джексона. Главную роль сыграл Джаафар Джексон — племянник музыканта.