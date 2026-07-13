Том Круз, Джесси Племонс и Риз Ахмед появились в трейлере «Диггера» Алехандро Гонсалеса Иньярриту

Warner Bros. выпустила трейлер фильма «Диггер» Алехандро Гонсалеса Иньярриту с Томом Крузом в главной роли. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 2 октября.
Круз сыграл в проекте «самого могущественного человека в мире». По сюжету он отправляется на отчаянную миссию, чтобы доказать, что он спаситель человечества, прежде чем начатая им катастрофа уничтожит все.
В актерский состав ленты вошли, помимо Круза, Риз Ахмед, Джон Гудман, Сандра Хюллер, Майкл Сталбарг, Джесси Племонс, Роберт Джон Берк, Эмма Д’Арси, Берн Горман и Софи Уайлд.
Иньярриту поставил фильм по сценарию, написанному им самим и лауреатами премии «Оскар» Александром Динеларисом и Николасом Джакобоне, а также Сабиной Берман. Идея принадлежала Иньярриту и Берман.
Продюсерами картины стали сам Иньярриту, Мэри Парент, Круз и Майкл Шарп. Исполнительными продюсерами выступили Джошуа Гроде, Берман, Динеларис, Джакобоне, Джез Баттерворт и Эммануэль Любецки.
Лауреат премии «Оскар» Эммануэль Любецки вновь поработал с Иньярриту. Команду дополнили другие давние соавторы режиссера: монтажеры Конор О’Нилл и Стивен Миррион, художница по костюмам Жаклин Уэст, художник по гриму и прическам Алессандро Бертолацци, кастинг-директор Франсин Мейслер.
Художниками-постановщиками проекта выступили Деннис Гасснер и Ричард Джонсон. За грим и протезы отвечал лауреат «Оскара» Кадзу Хиро, за музыку — композитор Космо Шелдрейк.