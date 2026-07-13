Российским кинотеатрам рекомендовали не показывать нового «Человека-паука» до 20 августа

Прокатная компания «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовали российским кинотеатрам не проводить показы фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» до 20 августа. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов, информацию также подтвердил «Кинопоиск».
Поскольку новый фильм Marvel не выйдет в России официально, показы планировалось организовать по схеме предсеансового обслуживания. Однако дистрибьюторы призвали кинотеатры отказаться от таких сеансов почти на три недели после мирового релиза картины.
Причиной стал выход семейного блокбастера «Последний богатырь. Колобок», который «Атмосфера кино» выпустит в прокат 6 августа. В обращении к партнерам отмечается, что фильму необходим максимально успешный старт, поскольку от его результатов зависит дальнейшая практика летнего выпуска крупных российских релизов. При этом ограничения не распространяются на другие зарубежные фильмы без прокатного удостоверения, которые выйдут до 6 августа.
В сообщении также говорится, что в случае досрочных показов «Человека-паука» компания может пересмотреть условия сотрудничества с кинотеатрами. Мировая премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом состоится 31 июля.