Российским кинотеатрам рекомендовали не показывать нового «Человека-паука» до 20 августа

Причиной стал выход семейного блокбастера «Последний богатырь. Колобок», который «Атмосфера кино» выпустит в прокат 6 августа. В обращении к партнерам отмечается, что фильму необходим максимально успешный старт, поскольку от его результатов зависит дальнейшая практика летнего выпуска крупных российских релизов. При этом ограничения не распространяются на другие зарубежные фильмы без прокатного удостоверения, которые выйдут до 6 августа.