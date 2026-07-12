Месячная норма осадков выпала за сутки в некоторых регионах Центральной России

В Москве на метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге — 15 миллиметров, в Бутово — 20 миллиметров, что составляет около 23% месячной нормы. Наиболее сильные дожди прошли на юге Московской области: в Коломне выпало 23 миллиметра, в Кашире — 38 миллиметров, а в Михнево — 41 миллиметр, или 52% июльской нормы.