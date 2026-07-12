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Месячная норма осадков выпала за сутки в некоторых регионах Центральной России

Афиша Daily
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За последние сутки в ряде регионов Центральной России выпала месячная норма осадков, а на юге Подмосковья — до половины июльской нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве на метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, на Балчуге — 15 миллиметров, в Бутово — 20 миллиметров, что составляет около 23% месячной нормы. Наиболее сильные дожди прошли на юге Московской области: в Коломне выпало 23 миллиметра, в Кашире — 38 миллиметров, а в Михнево — 41 миллиметр, или 52% июльской нормы.

Сильные ливни также были в Петербурге, Ленинградской, Тульской, Рязанской областях, Мордовии и Пермском крае. В городе Сасово Рязанской области за сутки выпало 64 миллиметра осадков — это превышает среднюю месячную норму июля в 62 миллиметра.

По словам синоптика, днем 12 июля в Москве ожидаются облачная погода, временами дождь и грозы. Температура воздуха составит от +19 до +21 градуса, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В понедельник столичный регион останется под влиянием циклона. Сохранится облачная погода с кратковременными дождями и грозами, а температура днем не превысит +19…+22 градусов, что на несколько градусов ниже климатической нормы.

Со вторника осадки станут локальными и менее интенсивными, а к среде, по прогнозу Тишковца, дожди прекратятся. Во второй половине недели в Москву вернется летняя погода: воздух прогреется до +24…+27 градусов, и такие условия сохранятся до конца недели.

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