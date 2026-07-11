Роберт Паттинсон рассказал, почему ему нравится играть злодеев

Роберт Паттинсон признался, что ему нравится играть антагонистов. Актер дал интервью́ People накануне выхода фильмов «Одиссея» и «Дюна 3». В них звезда «Сумерек» играет персонажей Антиноя и Скитале.
«Мне нравится занижать ожидания людей. Это всегда был мой любимый подход и останется моей позицией. Не обещать слишком много, а делать больше — вот мой девиз», — сказал Паттинсон.
При этом актер отметил, что не считает своего персонажа Антиноя из «Одиссеи» настоящим злодеем. По мнению Роберта, ему просто нужно повзрослеть.
«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Кристофера Нолана. Премьера состоится 17 июля. Картина станет экранизацией поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета станет история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.
«Дюна-3» выйдет в зарубежный кинопрокат 18 декабря. В основу ленты легла книга «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. В нем рассказывается, как Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственно созданного человека по имени Хейт, который достается Полу в качестве подарка. Клону поручили убить Пола. Однако покушение на императора возвращает ему память Дункана.