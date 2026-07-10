«Сила ветра» организует День спортивного поведения в Строгино

День начнется в 10.00 с заезда на шоссейных велосипедах. Его устроит Lim Cycling Club. Старт гонки состоится у веранды «Марко и Луи в Uclad Space», финиш намечен на 12.00 на базе «Силы ветра». Для участия нужны шоссейный или гравийсный велосипед и шлем. Средняя скорость заезда — 26, 28, и 30, 32 км/ч.