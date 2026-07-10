«Сила ветра» организует День спортивного поведения в Строгино

Парусное сообщество «Сила ветра» организует 18 июля в Строгино День спортивного поведения, который объединит спортивные сообщества Москвы. Об этом «Афише Daily» рассказали представители организации.
Гости мероприятия смогут попробовать новые виды спорта, познакомиться с участниками других комьюнити и их основателями. Вечером все выйдут на воду, чтобы принять участие в гонке на спортивных яхтах SV20.
День начнется в 10.00 с заезда на шоссейных велосипедах. Его устроит Lim Cycling Club. Старт гонки состоится у веранды «Марко и Луи в Uclad Space», финиш намечен на 12.00 на базе «Силы ветра». Для участия нужны шоссейный или гравийсный велосипед и шлем. Средняя скорость заезда — 26, 28, и 30, 32 км/ч.
С полудня и до 20.00 будет открыта зона пинг-понга Ping Tablet, с 14.00 — шахматная зона Rep Chess. В 12.30 пройдет функциональная тренировка с Екатериной Волошиной из проекта Loom27.
В 14.30 запланирован кардиорейв от Irnby Training Club и тренера Дмитрия Бондаренко. Следом за ним, в 15.30, начнется тренировка по боксу с Василием Лисицей из Rocky Road Gym. Наконец, гонка на яхтах стартует в 18.00.
В течение дня в Строгино также будет работать лекторий. В 13.00 журналистка Злата Фетисова расскажет, как разблокировать новые маршруты и места благодаря спорту. В 14.00 Екатерина Волошина поделится, как спорт улучшает качество жизни.
В 15.30 гостей ждет встреча с нутрициологом Irnby club Екатериной Матыскиной: она научит сбалансированно питаться и «наконец-то добрать белок». В 16.30 на площадке пройдет паблик-ток о спортивных сообществах. Как выбрать подходящее комьюнити, расскажут основатель «Силы ветра» Саша Сколков, создательница Lim Cycling Club Наталья Чувиковская, глава Wave Surf Владимир Беркман и придумавший Social Run Community Андрей Ривер.
В течение всего дня на базе будут звучать диджей-сеты, в том числе от Сони Мунтян, а также работать тренажер по открениванию и воркшопы по подъему и уборке генакера. Кроме того, в Строгино установят корнеры Bombbar с батониками и «Спорт-марафон» со всеми возможными видами карабинов.