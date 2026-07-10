Мировая премьера комедии «Дебют» с Джулианной Мур состоится 11 декабря

Айзенберг также написал сценарий и музыку для картины. Он уже работал с Мур над своим режиссерским дебютом «Когда ты закончишь спасать мир». В нем актриса сыграла женщину, руководящую шелтером для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Недавно A24 представила трейлер фильма.