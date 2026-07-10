Мировая премьера комедии «Дебют» с Джулианной Мур состоится 11 декабря

Компания A24 объявила дату выхода фильма Джесси Айзенберга «Дебют» с Джулианной Мур в главной роли. Картина выйдет 11 декабря. Музыкальная комедия выйдет в российский прокат, ее выпустит «Вольга», однако даты релиза у ленты пока нет.
В комедии также снялся Пол Джаматти («Оставленные», «Миллиарды»). В центре сюжета — обычная домохозяйка Мона, которая получает небольшую роль в театральной постановке. Неожиданно она погружается в образ настолько, что готова пойти на конфликт с режиссером.
Айзенберг также написал сценарий и музыку для картины. Он уже работал с Мур над своим режиссерским дебютом «Когда ты закончишь спасать мир». В нем актриса сыграла женщину, руководящую шелтером для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Недавно A24 представила трейлер фильма.