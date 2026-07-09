Пол Фиг поставит хоррор «Задержание»

Американский режиссер Пол Фиг, снявший триллеры «Горничная» и «Простая просьба», поставит хоррор «Detention» («Задержание»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Сценарий будущей картины напишет Дэниел Голд на основе собственного опыта. Сюжет пока держится в секрете. По слухам, он будет касаться повзрослевших одноклассников, которые воссоединяются и обнаруживают тревожную тайну.
Проект реализует компания Blumhouse Atomic Monster. Фейг предположительно приступит к съемкам «Задержания» после завершения работы над сиквелом «Горничной».
Продюсерами хоррора станут Фиг и Лора Фишер из продакшна Pretty Dangerous, а также Майкл Бэй, Джейсон Блем, Брэд Фуллер и Кэмерон Фуллер. Исполнительными продюсерами будут Стивен Шнайдер, Беа Секвейра и Дэниел Голд.
Ни одна крупная студия пока не прикреплена к проекту. Однако СМИ пишут, что Universal считается одним из главных кандидатов, поскольку давно сотрудничает с Blumhouse Atomic Monster.