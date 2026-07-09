Умерла британская певица Бонни Тайлер
Годзилла отправится разрушать Нью-Йорк в продолжении «Минус один»: вышел второй тизер
В Петербурге произошел пожар в Театре им. Комиссаржевской
В Австралии задержали предполагаемого автора знаменитого граффито «Pam the Bird»
Роскосмос показал со спутника штормовой циклон, который движется на Москву
Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, в которой она подверглась жестокому обращению
Present  &  Simple объявил о закрытии всех офлайн-магазинов
Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом «Эмми»
YouTube, несмотря на ограничения, наращивает аудиторию в России
Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 килограмм
Россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова
Минздрав предложил обязать стоматологов обезболивать пациентов
Ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей
В Туле пройдет фестиваль гик-культуры «Октакон» с актерами «Майора Грома» и издательством Bubble
Вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким
Джейсон Стэтем становится главным подозреваемым в трейлере боевика «Мятеж»
Ко дню рождения «Купер» сделал доставку из ресторанов бесплатной. Акция продлится до конца июля
Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен
Трампа обвинили в сексизме из-за комплиментов Ники Минаж
«Бонд с кнопкой», ЛСП и Елка выступят на Пикнике Афиши x Сбер 8 августа
Павла Дурова вновь допросили в Париже
Блогерша Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии
Вышел трейлер фильма «Дюна-3»
Джон Гудман и Уилла Фицджералд присоединятся к Бри Ларсон в хорроре «Скелеты»
В итальянской деревне ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах
Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян
Госдума приняла закон о диджитализации «Почты России»

Смотрим эксклюзивный фрагмент романтического роуд-муви «Трасса „Море — Море“»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: СТВ

В российский прокат вышел фильм «Трасса „Море — Море“» — романтическое роуд-муви режиссера Ильи Храмова. «Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент картины.

По сюжету 30-летний петербургский фотограф Артем отправляется из Петербурга в Сочи на красном кабриолете. Вместе с ним в дороге оказываются его бывшая жена Саша, ее новый жених Глеб и автостопщица Кира. Артем надеется сорвать свадьбу Саши и вернуть ее, но путешествие превращается в череду погонь, драк, подстав и неожиданных признаний.

Видео: СТВ

Главные роли исполнили Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс и Дарья Матвеева. В фильме также снялись Василий Седых, Денис Самойлов, Олеся Поташинская, Владимир Майзингер и Сергей Мурзин.

«Трасса „Море — Море“» стала полнометражным дебютом Храмова. Фильм сняли кинокомпании СКИФ, СТВ и Черноморская киностудия при поддержке Министерства культуры РФ. Прокатчиком выступает «НМГ Кинопрокат».

Картина получила два приза на фестивале молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде. Дарью Матвееву наградили за лучшую женскую роль, а Илье Храмову вручили специальный приз молодых кинокритиков.

Трасса «Море — море»
Приключение / с 9 июля
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям