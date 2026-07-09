По сюжету 30-летний петербургский фотограф Артем отправляется из Петербурга в Сочи на красном кабриолете. Вместе с ним в дороге оказываются его бывшая жена Саша, ее новый жених Глеб и автостопщица Кира. Артем надеется сорвать свадьбу Саши и вернуть ее, но путешествие превращается в череду погонь, драк, подстав и неожиданных признаний.