В российский прокат вышел фильм «Трасса „Море — Море“» — романтическое роуд-муви режиссера Ильи Храмова. «Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент картины.
По сюжету 30-летний петербургский фотограф Артем отправляется из Петербурга в Сочи на красном кабриолете. Вместе с ним в дороге оказываются его бывшая жена Саша, ее новый жених Глеб и автостопщица Кира. Артем надеется сорвать свадьбу Саши и вернуть ее, но путешествие превращается в череду погонь, драк, подстав и неожиданных признаний.
Главные роли исполнили Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс и Дарья Матвеева. В фильме также снялись Василий Седых, Денис Самойлов, Олеся Поташинская, Владимир Майзингер и Сергей Мурзин.
«Трасса „Море — Море“» стала полнометражным дебютом Храмова. Фильм сняли кинокомпании СКИФ, СТВ и Черноморская киностудия при поддержке Министерства культуры РФ. Прокатчиком выступает «НМГ Кинопрокат».
Картина получила два приза на фестивале молодого кино «Новое движение» в Великом Новгороде. Дарью Матвееву наградили за лучшую женскую роль, а Илье Храмову вручили специальный приз молодых кинокритиков.