В Австралии задержали предполагаемого автора знаменитого граффито «Pam the Bird»

Во время противостояния с полицией мужчина публиковал видео и фото в инстаграме*. В постах он требовал снизить налоги в Австралии и доставить ему сэндвич с арахисовой пастой с помощью дрона. Позже в аккаунте пошутили, что власти действительно отправили к башне дрон, но сэндвича на нем не было.