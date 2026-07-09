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В Австралии задержали предполагаемого автора знаменитого граффито «Pam the Bird»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @annakomphoto

В Мельбурне полиция задержала 22-летнего Джека Гибсона-Беррелла, которого считают автором граффити с персонажем Pam the Bird. Об этом сообщает ABC News Australia.

По версии полиции, мужчина проник в закрытую зону моста Болт около 2.30 ночи, поднялся на восточный пилон по системе лестниц и спустился по бетонной опоре на веревке. Там он нарисовал изображение Pam the Bird и нецензурные слова.

После этого Гибсон-Беррелл несколько часов оставался на 140-метровой башне. Из-за инцидента полиция закрыла одну из полос моста, который соединяет автостраду с платной дорогой и шоссе. Ограничение затронуло тысячи водителей в утренний час пик.

© @annakomphoto

Во время противостояния с полицией мужчина публиковал видео и фото в инстаграме*. В постах он требовал снизить налоги в Австралии и доставить ему сэндвич с арахисовой пастой с помощью дрона. Позже в аккаунте пошутили, что власти действительно отправили к башне дрон, но сэндвича на нем не было.

Мужчина сам спустился с башни около 11.00. Его задержали и предъявили 13 обвинений, в том числе в незаконном проникновении, повреждении имущества, создании угрозы жизни и правонарушениях, связанных с граффити. Ходатайство об освобождении под залог подано не было, следующее заседание назначили на 29 сентября. Художник остается под стражей.

Полиция заявила, что операция заняла две смены и потребовала участия специальных подразделений, в том числе водной полиции. Правоохранители пообещали усилить патрулирование в районе, чтобы не допустить похожих случаев.

Pam the Bird — мультяшная птица, которая уже несколько лет появляется на зданиях, поездах, дорожных знаках и других объектах в Мельбурне. Рисунок также видели на фасаде вокзала Флиндерс-стрит, внесенного в список объектов культурного наследия, и на силосах в Вест-Футскрее.

Мэр Мельбурна Николас Рис назвал произошедшее «глупой и опасной выходкой», которая нарушила движение тысяч пассажиров и повредила один из городских символов. Представители местной стрит-арт-сцены разошлись в оценках «Pam the Bird»: одни считают такие работы частью городской культуры, другие называют их вандализмом.

*  Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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