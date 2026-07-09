В Туле пройдет фестиваль гик-культуры «Октакон» с актерами «Майора Грома» и издательством Bubble

8 и 9 августа в творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле состоится фестиваль «Октакон». Программа объединит поклонников комиксов, кино, видеоигр, настольных игр, косплея и современной поп-культуры. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кластера.
В течение двух дней на площадке будут работать аллея авторов, маркет независимых художников и мейкеров, зоны настольных и видеоигр, а также образовательная программа с мастер-классами, посвященными созданию комиксов. Гостей также ждут творческие встречи, дискуссии, автограф-сессии и вечерние мероприятия.
Хедлайнером первого дня станет Дмитрий Чеботарев, известный по роли Олега Волкова в киновселенной «Майор Гром» и сериалу «Вампиры средней полосы». Он примет участие в открытой сессии вопросов и ответов и встретится со зрителями. В этот же день представители издательства Bubble расскажут о работе над комиксами и проведут мастер-классы для начинающих авторов.
Во второй день фестиваля гостями станут Александр Сетейкин, сыгравший Дмитрия Дубина в фильмах о Майоре Громе, и Алена Долголенко. В программе — обсуждение работы над проектами, автограф- и фотосессии.
Кроме того, организаторы подготовили рестлинг-шоу под открытым небом, тематические игровые площадки, маркет, аллею авторов Bubble. В музыкальной части запланирован концерт рок-группы Instruktor.