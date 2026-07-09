В Туле пройдет фестиваль гик-культуры «Октакон» с актерами «Майора Грома» и издательством Bubble

Хедлайнером первого дня станет Дмитрий Чеботарев, известный по роли Олега Волкова в киновселенной «Майор Гром» и сериалу «Вампиры средней полосы». Он примет участие в открытой сессии вопросов и ответов и встретится со зрителями. В этот же день представители издательства Bubble расскажут о работе над комиксами и проведут мастер-классы для начинающих авторов.