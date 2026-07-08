Рейчел Зеглер и Пенн Бэджли сыграют в триллере «Соглашение о неразглашении»

Сценарий картины написала Фокс. Сюжет разворачивается вокруг Даны, которая проводит бесконечный день на медиации по поводу поданного ею заявления о домогательствах на работе. С каждой минутой она начинает все больше задаваться вопросом, какую цену она готова заплатить за молчание, собственный рассудок и правду.