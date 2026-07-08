Рейчел Зеглер и Пенн Бэджли сыграют в триллере «Соглашение о неразглашении»

Рейчел Зеглер («Белоснежка») и Пенн Бэджли («Ты») снимутся в психологическом триллере «Соглашение о неразглашении» режиссера Одри Эллис Фокс, известной по рекламным роликам Nike и Gatorade. Об этом сообщил Deadline.
Сценарий картины написала Фокс. Сюжет разворачивается вокруг Даны, которая проводит бесконечный день на медиации по поводу поданного ею заявления о домогательствах на работе. С каждой минутой она начинает все больше задаваться вопросом, какую цену она готова заплатить за молчание, собственный рассудок и правду.
Съемки картины уже идут в Нью-Йорке. В них, помимо Бэджли и Зеглер, участвует актриса Эми Райан.
Продюсированием занимаются Джаред Иэн Голдман и Зола Элгарт Глассман из Mighty Engine, Кит Колдер и Джесс Ву Колдер из Snoot, Кейтлин Голд из Tanbark Pictures и Дэниел Гинзберг из In The Cut Productions. Фокс и глава Bleecker Street Кент Сандерсон выступают исполнительными продюсерами.