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«Вместо молока сосал кокосы»: парагвайский сенатор набросилась с оскорблениями на Килиана Мбаппе

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: ANP/Getty Images

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья набросилась с оскорблениями (в том числе расистскими) на нападающего французской сборной по футболу Килиана Мбаппе. Футболист в ответ назвал ее «презренной женщиной», а французская прокуратора запустила расследование в отношении нее.

После поражения Парагвая от Франции в 1/8 финала ЧМ Амарилья принялась оскорблять Мбаппе в соцсети X. Она назвала капитана французской сборной «колонизированным камерунцем, который изо всех сил притворяется французом», и «тупицей, который не научился писать».

По мнению сенатора, Мбаппе «озлобленный, высокомерный и страшный», «вместо материнского молока он сосал кокосы, а самое образованное, что он слышал, — это шимпанзе». Амарилья считает, что команде Парагвая следовало отвесить французскому нападающему пощечину и показать ему средний палец.

В ответ Мбаппе назвал Амарилью «презренной женщиной, недостойной своей должности». «Вы не представляете Парагвай — страну, которая на протяжении всего турнира дышала страстью и честью. Из-за вашей безрассудности и вашего неприкрытого расизма весь мир уже забыл путь и историческое усилие, которое ваши игроки совершили на этом чемпионате мира», — написал он X.

Французская прокуратура по запросу Федерации футбола Франции начала расследование в отношении Амарильи. В ведомстве подозревают, что ее высказывания «были сделаны из-за реального или предполагаемого происхождения, этнической принадлежности, гражданства, расы или религии пострадавшего». За такие преступления во Франции предусмотрено наказание до одного года лишения свободы и штраф в размере 45 тыс. евро.

Амарилья — сенатор от радикальной либеральной партии Парагвая — сказала, что у Франции нет оснований вести против нее дело.

Правительство Парагвая осудило высказывания Амарильи как «противоречащие ценностям и принципам, вдохновляющим на мирное сосуществование и уважение человеческого достоинства». В заявлении говорится, что комментарии сенатора не представляют ни правительство Парагвая, ни парагвайский народ.

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