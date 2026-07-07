«Вместо молока сосал кокосы»: парагвайский сенатор набросилась с оскорблениями на Килиана Мбаппе

В ответ Мбаппе назвал Амарилью «презренной женщиной, недостойной своей должности». «Вы не представляете Парагвай — страну, которая на протяжении всего турнира дышала страстью и честью. Из-за вашей безрассудности и вашего неприкрытого расизма весь мир уже забыл путь и историческое усилие, которое ваши игроки совершили на этом чемпионате мира», — написал он X.