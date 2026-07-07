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Второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует в Okko с 27 июля

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Okko

Okko выпустит первые серии второго сезона драмеди «Ира» 27 июля. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.

В продолжении сериала главная героиня в исполнении Ингрид Олеринской столкнется с радостями и сложностями материнства. Ей предстоит выяснять отношения с потенциальными отцами, обретать новые хобби и находить друзей.

В новых эпизодах Ира даже встретит претендента на свое сердце. Но главным испытанием для девушки станет принятие себя в новом статусе, предполагающем ответственность по меньшей мере за двоих.

Видео: Okko

«Сюжет исследует тему материнской деадаптации — без прикрас, но с фирменным юмором и неожиданными ходами. В новом сезоне зрителей ждет все то, за что они полюбили „Иру“: хлесткие монологи, парадоксальный сюжет, резкие повороты, абсурд, нежность и честный разговор о современном взрослении», — рассказали создатели шоу.

Режиссером-постановщиком второго сезона стал Сергей Нотариус, оператором — Александр Родин. Автором сценария и креативным продюсером выступил создатель сериала Алим Бесчоков, генеральным продюсером — Вячеслав Дусмухаметов.

В актерский состав вошли Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Роман Васильев, Максим Стоянов, Иван Купреенко, Лолита Таборко, Юлия Волкова, Никита Никитин, Сергей Кузнецов и Николай Шрайбер. Среди продюсеров оказались Андрей Левин, Роман Новиков, Ольга Олимпиева, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев.

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