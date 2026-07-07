Второй сезон драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской стартует в Okko с 27 июля

«Сюжет исследует тему материнской деадаптации — без прикрас, но с фирменным юмором и неожиданными ходами. В новом сезоне зрителей ждет все то, за что они полюбили „Иру“: хлесткие монологи, парадоксальный сюжет, резкие повороты, абсурд, нежность и честный разговор о современном взрослении», — рассказали создатели шоу.