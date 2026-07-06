Умерла певица Лорен Беннетт, известная по хиту LMFAO «Party Rock Anthem»

Умерла британская певица Лорен Беннетт, известная по участию в хите группы LMFAO «Party Rock Anthem». Об этом сообщил The Guardian.
Беннетт было 37 лет. Информацию о ее смерти подтвердила группа G.R.L. Коллеги заявили, что их сердца разбиты и они не могут выразить словами, как много Лорен значила для них. Причину кончины артистки не раскрыли.
Лорен Беннетт родилась 23 июня 1989 года в английском городе Кент. Подростком она пела в пабах и барах, участвовала в конкурсах талантах и появилась на телешоу X Factor.
Во второй половине 2000-х девушка входила в состав группы Paradiso Girls, а в 2010-х начала сольную карьеру. В 2011 году ее голос прозвучал в треке «Party Rock Anthem». Позднее певица работала в группе G.R.L. и создала вместе с братом дуэт Bennett.