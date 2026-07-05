В Москве с 6 июля временно закроют станцию «Серп и Молот»

Это связано со строительством нового одноименного городского вокзала. Для поездок пассажирам рекомендовали пользоваться станциями «Римская», «Площадь Ильича» или «Москва-Товарная». Сроки открытия станции не уточняются.



В сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах создать городской вокзал «Серп и Молот», который должен стать одним из крупнейших транспортных хабов столицы. Новый узел должен объединить МЦД-2, МЦД-4, станции метро «Римская» и «Площадь Ильича» с наземным транспортом.



Недавно стало известно, что с 6 июля по будням в часы пик станция метро «Парк культуры» будет работать только на выход пассажиров. Это связано с ремонтом эскалаторов.