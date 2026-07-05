На ВДНХ 11 июля пройдет выставка — пристройство животных из приютов — фестиваль «Моспитомец»
В Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город IV века
Мик Джаггер признался, что при написании песен пользовался словарем рифм
Появился первый тизер документального фильма про группу Oasis
«Меня невозможно победить»: вышел первый тизер-трейлер сериала про Мухаммеда Али
Минтруд: закон позволяет компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю
В Москве станцию «Парк культуры» с 6 июля закроют на вход в часы пик
Начались съемки последней части «Форсажа»
В Институте русистики назвали пять самых длинных слов в русском языке
Из Москвы и Петербурга в июле запустят дополнительные поезда на юг
Джозеф Зада в новом ролике к «Рассвету жатвы» — приквелу «Голодных игр»
Аномальная жара в Европе привела к 4000 преждевременных смертей за неделю
Кристофер Нолан настоял на взрослом рейтинге для «Одиссеи»: иначе фильм бы не сняли
В Москве на Манежной площади завершили капитальный ремонт фонтана «Купола»
Москву накроет затяжной сезон дождей — осадки могут продлиться до середины июля
LEGO выпустила игровой набор с рабочим пинболом
«Какое-то дурное, странное»: вышел тизер мистического анимационного фильма «Непокой»
На Земле может обитать до 20 млн видов насекомых — это втрое больше прежних оценок
Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште
Бэм Марджера не вернется к «Чудакам»: «Воссоединения не будет никогда»
Цены на квартиры в новостройках Москвы за год выросли на 21,4%
DC готовит сериал про Мистера Террифика
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились. Церемонию провел Адам Сэндлер
РЖД запустили бюджетный проезд в «Авроре» между Петербургом и Москвой
В Дели открылся первый женский полицейский участок
World Athletics не допустила россиян и белорусов до международных соревнований
В Анапе разрешили открыть 75 пляжей
Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан раскрыл причину ухода Кевина Костнера из сериала

В Москве с 6 июля временно закроют станцию «Серп и Молот»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: mos.ru

В Москве станцию МЦД-4 «Серп и Молот» временно закроют для пассажиров, сообщил дептранс.

Это связано со строительством нового одноименного городского вокзала. Для поездок пассажирам рекомендовали пользоваться станциями «Римская», «Площадь Ильича» или «Москва-Товарная». Сроки открытия станции не уточняются.

В сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах создать городской вокзал «Серп и Молот», который должен стать одним из крупнейших транспортных хабов столицы. Новый узел должен объединить МЦД-2, МЦД-4, станции метро «Римская» и «Площадь Ильича» с наземным транспортом.

Недавно стало известно, что с 6 июля по будням в часы пик станция метро «Парк культуры» будет работать только на выход пассажиров. Это связано с ремонтом эскалаторов.

Расскажите друзьям