В видео исполнитель главной роли Джозеф Зада сообщил, что съемки в фильме стали «переломным моментом» в его жизни. Он также добавил, что ему нравится творчество Вуди Харрельсона, игравшего Хеймитча в фильмах о Китнисс Эвердин.