Lionsgate выпустил новый ролик, посвященный фильму «Голодные игры: Рассвет жатвы». В России премьера состоится 19 ноября — на день раньше мировой.
Действие картины разворачивается за 24 года до событий первого фильма. Лента рассказывает историю Хеймитча Абернати — наставника Китнисс Эвердин и единственного победителя из дистрикта 12.
В видео исполнитель главной роли Джозеф Зада сообщил, что съемки в фильме стали «переломным моментом» в его жизни. Он также добавил, что ему нравится творчество Вуди Харрельсона, игравшего Хеймитча в фильмах о Китнисс Эвердин.
«Быть похожим на Хеймитча Вуди — довольно сложная задача <…> Но так приятно делить с ним это дело», — сказал актер
Сюжет картины начинается утром жатвы 50-х Голодных игр — Второй квартальной бойни (проводится раз в 25 лет). В этот раз по правилам каждый дистрикт отправляет вдвое больше участников, поэтому вместо 24 трибутов в этот раз сражаться будут 48 детей.
Главные роли исполнили Джесси Племонс (молодой Плутарх Хевенсби), Рэйф Файнс (президент Сноу), Гленн Клоуз (чиновница дистрикта 12 Друзилла Сикл), Киран Калкин (ведущий Цезарь Фликерман), Эль Фэннинг (молодая Эффи Тринкет), Маккенна Грейс (трибут Мейсили Доннер), Майя Хоук (молодая Вайресс), Уитни Пик (Ленор Дав Бэрд, возлюбленная Хеймитча) и Келвин Харрисон-мл. (молодой Бити Латье).
Режиссером выступил Фрэнсис Лоренс, сценарий написал Билли Рей. Продюсерами стали Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и сам Лоренс.