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МИД: перезапуск прямых авиарейсов между Владивостоком и Гонконгом обсуждается

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Ross Parmly/Unsplash

Перезапуск прямых авиарейсов между Владивостоком и Гонконгом обсуждается, рассказал РИА «Новости» и. о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.

«Возможность возобновления прямого воздушного сообщения с Гонконгом, которое уже функционировало в допандемийный период, как мы слышали, обсуждается», — сказал он. Сегодня прямые рейсы в Гонконг выполняются только  из Москвы. Регулярное авиасообщение с этим городом во Владивостоке прервали в 2020 году.

Возобновление маршрута из Владивостока могло бы существенно упростить логистику для жителей Дальнего Востока, отмечает издание VladNews. Оно поможет развивать туристические и деловые связи региона с одним из крупнейших финансовых центров Азии.

Недавно стало известно, что Россия и Япония тоже обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не вводила ограничений для японских перевозчиков: «Как только они созреют — пожалуйста, мы не против».

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