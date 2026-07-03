МИД: перезапуск прямых авиарейсов между Владивостоком и Гонконгом обсуждается

Перезапуск прямых авиарейсов между Владивостоком и Гонконгом обсуждается, рассказал РИА «Новости» и. о. представителя МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов.



«Возможность возобновления прямого воздушного сообщения с Гонконгом, которое уже функционировало в допандемийный период, как мы слышали, обсуждается», — сказал он. Сегодня прямые рейсы в Гонконг выполняются только из Москвы. Регулярное авиасообщение с этим городом во Владивостоке прервали в 2020 году.



Возобновление маршрута из Владивостока могло бы существенно упростить логистику для жителей Дальнего Востока, отмечает издание VladNews. Оно поможет развивать туристические и деловые связи региона с одним из крупнейших финансовых центров Азии.



Недавно стало известно, что Россия и Япония тоже обсуждают возобновление прямых авиарейсов после трехлетнего перерыва. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что Россия не вводила ограничений для японских перевозчиков: «Как только они созреют — пожалуйста, мы не против».