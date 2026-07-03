Принц Уильям появился в подкасте Трэвиса Келси накануне предполагаемой даты свадьбы с Тейлор Свифт

Наследник британской короны записал выпуск вместе с братом и соведущим Трэвиса Джейсоном Келси. Джейсон представил будущего короля Великобритании как «принца ростом 190 см из Лондона, Англия».



Он также назвал многочисленные титулы Уильяма, на что принц отреагировал словами «Вот это представление, парни, потрясающе». «Мы должны были сделать это по-крупному для тебя, должны были», — ответил Трэвис.