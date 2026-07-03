Принц Уильям появился в подкасте Трэвиса Келси накануне предполагаемой даты свадьбы с Тейлор Свифт

Британский принц Уильям принял участие в подкасте «New Heights» Трэвиса Келси — игрока в американский футбол и жениха певицы Тейлор Свифт. Об этом написала Independent.
Наследник британской короны записал выпуск вместе с братом и соведущим Трэвиса Джейсоном Келси. Джейсон представил будущего короля Великобритании как «принца ростом 190 см из Лондона, Англия».
Он также назвал многочисленные титулы Уильяма, на что принц отреагировал словами «Вот это представление, парни, потрясающе». «Мы должны были сделать это по-крупному для тебя, должны были», — ответил Трэвис.
Принц Уильям хорошо знаком со Свифт. В 2025 году он сопровождал своих детей, принца Джорджа и принцессу Шарлотту, на концерте певицы в Лондон. Там он представил своих наследников Тейлор.
В 2013 году Уильям также присоединился к Свифт и рок-музыканту Джону Бон Джови на сцене во время благотворительного мероприятия в Кенсингтонском дворце. Вместе знаменитости собирали средства на помощь бездомным.
Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келли ожидается 4 июля. По информации СМИ, церемония пройдет в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Она обойдется паре, как пишут журналисты, в 20 млн долларов — это больше, чем сумма, которую потратил на бракосочетание Джефф Безос.
Ранее в беседе с Heart Radio принц Уильям в шутку говорил, что надеется получить приглашение на бракосочетание Келси и Свифт. В мае он говорил, что пока ожидает приглашения.