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Энн Хэтэуэй надела платье задом наперед. Глянцевые СМИ решили, что это модный трюк

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: TheStewartofNY/Getty Images

Энн Хэтэуэй вышла на красную дорожку в комбинезоне, надетом задом наперед. Модные журналы решили, что так и задумано, но ироничная реакция самой актрисы говорит об обратном.

30 июня во время пресс-мероприятия в Нью-Йорке, посвященному фильму «Одиссея», Энн Хэтэуэй появилась в красном комбинезоне от Ashlyn. Баска с оборками и заниженной талией подчеркивала ее округлившийся живот (актриса ждет третьего ребенка от своего мужа, Адама Шульмана).

Правда, округлый вырез комбинезона находился не на спине Хэтэуэй, как было задумано дизайнером, а не ее груди. Глянцевые издания не упустили эту деталь, принявшись гадать, в чем смысл такого поворота.

В британском Vogue вышла статья с заголовком «Модный трюк Энн Хэтэуэй для беременных?». В Harper’s Bazaar уверены, что актриса освободила пространство на груди, чтобы продемонстрировать золотой чокер Bvlgari Tubogas. Редактор InStyle тоже решил, что ход был обдуманный — чтобы создать спереди модный вырез-лодочку.

Впрочем, кажется, звезда «Дьявол носит Prada» просто перепутала стороны у наряда. У себя в соцсетях она опубликовала ироничную реакцию на статьи в модных СМИ. «😮😃🫠», — подписала актриса свой пост.

В «Одиссее» Кристофера Нолана Хэтэуэй играет Пенелопу — жену Одиссея, которая ждет его возвращения на Итаку. Главную роль исполнил Мэтт Деймон, в фильме также снялись Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендая, Шарлиз Терон и Лупита Нионго. Мировая премьера картины запланирована на 17 июля 2026 года.

Для Хэтэуэй это уже третья работа с Ноланом после «Темного рыцаря: Возрождение легенды» и «Интерстеллара». В этом году у актрисы вышло сразу несколько проектов: сиквел «Дьявол носит Prada-2» и музыкальная мелодрама «Мать Мария» Дэвида Лоури. 

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