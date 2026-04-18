Энн Хэтэуэй заявила, что на съемках «Матери Марии» происходили «странные явления»

Афиша Daily
Фото: А24

Американская актриса Энн Хэтэуэй заявила, что на съемках фильма «Мать Мария» происходили «странные явления». Об этом она сказала в интервью Entertainment Weekly.

На съемочной площадке, по словам артистки, «происходило множество магнетических вещей». К примеру, стоило одному человеку подумать о чем‑то, как другой начинал разговор об этом. «Много совпадений», — отметила Хэтэуэй.

Коллега Энн по фильму Микаэла Коэл добавила, что ощущала «сверхъестественную энергию» в одной из декораций картины. В замке, где она жила во время съемок, энергия также была «интересной», призналась актриса.

«У меня завязались отношения с манекенами, лестницами и рулонами ткани. Это стало моим домом, и я не хотела его покидать», — вспомнила Коэл.

По словам Хэтэуэй, в течение нескольких дней съемок свет за окном «казался каким‑то мистическим и чудесным». «Мы с Микаэлой потратили пару дней, чтобы понять, что это такое», — поделилась артистка.

Хэтэуэй добавила, что при этом на площадке не происходило ничего пугающего или неприятного. «Многое из этого было на самом деле прекрасным», — рассказала она.

Режиссер и сценарист ленты Дэвид Лоуэри же заявил, что сам не сталкивался с какими‑либо необычными явлениями. Но члены команды не раз писали ему о странных событиях.

«Мать Мария» — эпическая мелодрама, которая расскажет об отношениях между поп-звездой (Энн Хэтэуэй) и ее модельером (Михаэла Коэл). В декабре в сети появился трейлер проекта. В нем, помимо Хэтэуэй и Коэл, можно увидеть Хантер Шафер («Эйфория») и певицу FKA Twigs.

Оригинальный саундтрек для картины создали продюсер Джек Антонофф и певица Charli XCX. Хэтэуэй также представила песню, которая стала саундтреком для фильма.

