Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров, автор «На безымянной высоте» и «Палача»

Вячеслав Никифоров родился 13 августа 1942 года в Краснодарском крае. В 50-х он начал театральную карьеру — сперва в Улан-Удэ, а затем в Абакане и Рязани. В 1969 году Никифоров окончил режиссерскуй факультет ВГИК, он учился у Льва Кулешова и Александры Хохловой.