Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров, автор «На безымянной высоте» и «Палача»

Фото: Союз кинематографистов РБ / Telegram

Умер кинорежиссер Вячеслав Никифоров, известный по сериалам «На безымянной высоте» и «Палач». Об этом сообщил Союз кинематографистов Республики Беларусь.

Никифоров скончался в Минске на 84-м году жизни. Что стало причиной его ухода, коллеги не уточнили. Они отметили, что о месте прощания с кинематографистом будет сообщено позднее.

«Его яркий творческий путь навсегда останутся образцом для новых поколений кинематографистов. Память о Вячеславе Александровиче навсегда будет жить в сердцах коллег и зрителей», — подчеркнули в Союзе.

Вячеслав Никифоров родился 13 августа 1942 года в Краснодарском крае. В 50-х он начал театральную карьеру — сперва в Улан-Удэ, а затем в Абакане и Рязани. В 1969 году Никифоров окончил режиссерскуй факультет ВГИК, он учился у Льва Кулешова и Александры Хохловой.

После окончания Никифоров работал на киностудии «Беларусьфильм». В 1986–1994 годах он также был сопредседателем Белорусского союза кинематографистов. Среди работ режиссера — ленты «Зимородок», «Обочина», «Тихие троечники». Кроме того, он снимал сериалы «Государственная граница» и «Знахарь». Последняя полнометражная картина Никифорова вышла в 2017 году, ей стала мелодрама «Тум-Паби-Дум».

