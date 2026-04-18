Умерла актриса Натали Бай, звезда «Поймай меня, если сможешь» и «Аббатства Даунтон»

Натали Бай дебютировала в кино в 1972 году в картине «Краткая встреча в Париже». В 1970-е она работала с такими режиссерами, как Франсуа Трюффо, Морис Пиала и Клод Соте, а затем в 1980-х — с Жан-Люком Годаром.