Умерла актриса Натали Бай, звезда «Поймай меня, если сможешь» и «Аббатства Даунтон»

В возрасте 77 лет скончалась французская кинозвезда Натали Бай, многократная лауреатка премии «Сезар». Об этом семья актрисы сообщила агентству AFP.
Причиной смерти стала деменция с тельцами Леви ― нейродегенеративное заболевание, которое может влиять на настроение и движения, а также вызывать галлюцинации.
Память артистки почтил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы так любили Натали Бай. С ее голосом, ее улыбкой и ее грацией она постоянно присутствовала во французском кино последних десятилетий — от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл», — написал он в X.
Натали Бай дебютировала в кино в 1972 году в картине «Краткая встреча в Париже». В 1970-е она работала с такими режиссерами, как Франсуа Трюффо, Морис Пиала и Клод Соте, а затем в 1980-х — с Жан-Люком Годаром.
Всего в ее фильмографии около 80 картин. Среди самых известных ее работ ― роль матери героя Леонардо Ди Каприо в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» и французской аристократки в «Аббатстве Даунтон».
В 1999 году актриса получила «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале за роль в фильме «Порнографическая связь». Бай также сотрудничала с канадским режиссером Ксавье Доланом, снявшись в его картинах «И все же Лоранс» и «Это всего лишь конец света».
Актриса четыре раза получала премию «Сезар» за лучшую женскую роль, в том числе три года подряд — с 1981 по 1983 год.
В 1980-е у Бай были пятилетние отношения с рокером Джонни Холлидеем, умершим в 2017 году. Их дочь Лаура Смет тоже стала известной актрисой: вместе с Бай они сыграли ироничные версии самих себя в сериале «Десять процентов».