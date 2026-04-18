Умерла актриса Натали Бай, звезда «Поймай меня, если сможешь» и «Аббатства Даунтон»

Фото: Stefania D'Alessandro/Getty Images

В возрасте 77 лет скончалась французская кинозвезда Натали Бай, многократная лауреатка премии «Сезар». Об этом семья актрисы сообщила агентству AFP. 

Причиной смерти стала деменция с тельцами Леви ― нейродегенеративное заболевание, которое может влиять на настроение и движения, а также вызывать галлюцинации. 

Память артистки почтил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы так любили Натали Бай. С ее голосом, ее улыбкой и ее грацией она постоянно присутствовала во французском кино последних десятилетий — от Франсуа Трюффо до Тони Маршалл», — написал он в X.

Натали Бай дебютировала в кино в 1972 году в картине «Краткая встреча в Париже». В 1970-е она работала с такими режиссерами, как Франсуа Трюффо, Морис Пиала и Клод Соте, а затем в 1980-х — с Жан-Люком Годаром.

Всего в ее фильмографии около 80 картин. Среди самых известных ее работ ― роль матери героя Леонардо Ди Каприо в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь» и французской аристократки в «Аббатстве Даунтон».

В 1999 году актриса получила «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале за роль в фильме «Порнографическая связь». Бай также сотрудничала с канадским режиссером Ксавье Доланом, снявшись в его картинах «И все же Лоранс» и «Это всего лишь конец света».

Актриса четыре раза получала премию «Сезар» за лучшую женскую роль, в том числе три года подряд — с 1981 по 1983 год.

В 1980-е у Бай были пятилетние отношения с рокером Джонни Холлидеем, умершим в 2017 году. Их дочь Лаура Смет тоже стала известной актрисой: вместе с Бай они сыграли ироничные версии самих себя в сериале «Десять процентов».  

