Альмодовар об Элорди: «Нам еще предстоит увидеть его в роли, которая потребует от него большего»

В подкасте «La Pija y la Quinqui» режиссера Педро Альмодовара, известного по фильмам «Все о моей матери» и «Женщины на грани нервного срыва», призвали к сотрудничеству с Джейкобом Элорди. Постановщик ответил, что до сих пор задается вопросом, «является ли он секс-символом или уважаемым актером».
Альмодовар назвал фильм Эмералд Феннелл «Грозовой перевал», в котором Элорди недавно снялся с Марго Робби, очень плохим. Режиссер, однако, отметил, что это не вина актеров: «Они делали все, что могли».
Роль Элорди во «Франкенштейне» Гильермо дель Торо Альмодовар назвал «комфортной»: «Традиционно некрасивого, даже чудовищного монстра превратили в фетиш». Режиссер добавил: «Нам еще предстоит увидеть его — по крайней мере, мне — в другой роли, которая потребует от него большего».
Среди будущих проектов Элорди — фильм Ридли Скотта «Созвездие пса», который выйдет в мировой прокат 28 августа. Действие разворачивается после глобальной пандемии, уничтожившей большую часть человечества. В живых остались единицы, включая пилота Хига, его и играет Элорди, и его верного пса по кличке Джаспер.