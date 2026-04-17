Пожарный в Тюмени реанимировал двух кошек, которых спас из огня
ФАС выдала предупреждение Ozon за знак «оригинал» на товарах
В магазинах «Чижик» появятся игрушки Вакуку от Miniso
Россияне с ожирением смогут получить хирургическую помощь по ОМС
Самыми скучными профессиями россияне считают охранника, бухгалтера и продавца
Disney запустила сертификацию Infinity Vision для премиальных залов
Московский концерт French Montana перенесли на неопределенный срок
Артемий Лебедев довел до слез Олесю Иванченко на шоу «Натальная карта»
Крах империи Миранды Пристли в новом тизере «Дьявол носит Prada-2»
Казахстанец нашел на свалке десятки цыплят. Теперь они живут у него дома
Nutella впервые за 60 лет выпустила новый вкус шоколадной пасты — с арахисом
Совместное фото с Бастой и Гуфом теперь можно сделать в Алисе AI
Т-Путешествия запустили калькулятор стоимости поездок
В «Художественном» пройдет премьера драмы «Грация» Паоло Соррентино
Соучредитель Netflix Рид Хастингс уйдет в отставку
Charli XCX о новом альбоме: «Танцполы мертвы, так что теперь мы делаем рок-музыку»
Вышел новый дублированный трейлер хоррора «Полутон» от A24
Росавиация предложила запретить использование пауэрбанков на борту самолета
«Хлебозавод» запустил клуб городских сообществ «Люди любят»
Вышел финальный трейлер «Мандалорца и Грогу»
«Архив Анны» оштрафовали на 322 млн долларов за кражу музыки со Spotify
Фильм по Call of Duty выйдет 30 июня 2028 года
Вышел трейлер постапокалиптического фильма «Созвездие пса» с Джейкобом Элорди
Рэпера D4vd арестовали по подозрению в убийстве девушки, найденной в его машине
Лана Дель Рей написала саундтрек к новой видеоигре о Джеймсе Бонде
Розамунд Пайк доминирует над Сашей Бароном Коэном в трейлере «Ladies First»
Педро Паскаль стал лицом Chanel
Роман Постовалов и Роман Курцын борются с Аленой Михайловой в трейлере сказки «Богатыри»

Альмодовар об Элорди: «Нам еще предстоит увидеть его в роли, которая потребует от него большего»

Афиша Daily
Фото: Maya Dehlin Spach/Getty Images

В подкасте «La Pija y la Quinqui» режиссера Педро Альмодовара, известного по фильмам «Все о моей матери» и «Женщины на грани нервного срыва», призвали к сотрудничеству с Джейкобом Элорди. Постановщик ответил, что до сих пор задается вопросом, «является ли он секс-символом или уважаемым актером».

Альмодовар назвал фильм Эмералд Феннелл «Грозовой перевал», в котором Элорди недавно снялся с Марго Робби, очень плохим. Режиссер, однако, отметил, что это не вина актеров: «Они делали все, что могли».

Роль Элорди во «Франкенштейне» Гильермо дель Торо Альмодовар назвал «комфортной»: «Традиционно некрасивого, даже чудовищного монстра превратили в фетиш». Режиссер добавил: «Нам еще предстоит увидеть его — по крайней мере, мне — в другой роли, которая потребует от него большего».

Среди будущих проектов Элорди — фильм Ридли Скотта «Созвездие пса», который выйдет в мировой прокат 28 августа. Действие разворачивается после глобальной пандемии, уничтожившей большую часть человечества. В живых остались единицы, включая пилота Хига, его и играет Элорди, и его верного пса по кличке Джаспер.

Расскажите друзьям