Педро Паскаль стал лицом Chanel

Актер Педро Паскаль стал лицом модного дома Chanel. Об этом стало известно из соцсетей артиста.
Он опубликовал ролик, в котором появляется в образе от Chanel. В видео Паскаль, одетый в бордовый джемпер и темные брюки, заходит в фотобудку, чтобы сделать там несколько снимков.
«Я люблю тебя, Матье Блази», — прокомментировал публикацию Паскаль, обратившись к креативному директору бренда. Во время работы Блази модный дом стал активнее сотрудничать с голливудскими звездами-мужчинами.
«Мне нравится видение Матье, которое я нахожу мощным, элегантным и невероятно теплым: оно показывает мне, как мы могли бы существовать вместе, в его вселенной каждый найдет что‑то для себя», — прокомментировал новость Паскаль.
Блази же отметил, что Педро «замечательный человек и невероятный актер». «Его доброта, талант и видение мира одновременно привлекательны и вдохновляют», — отметил дизайнер.
До Паскаля Chanel уже сотрудничала с Тимоте Шаламе, Кедриком Ламаров и A$AP Rocky. При этом у компании по-прежнему нет отдельной мужской линии одежды. Но Блази расширяет работу именно с мужской модой.