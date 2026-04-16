Лана Дель Рей написала саундтрек к новой видеоигре о Джеймсе Бонде

Американская певица Лана Дель Рей написала заглавную песню к видеоигре «007: First Light», основанной на кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Об этом написал Radio Times.
Артистка создала саундтрек в сотрудничестве с Дэвидом Арнольдом — композитором пяти фильмов «бондианы». Трек получил название «First Light», в нем используется фрагмент классической темы из фильмов об агенте 007.
«Заглавная песня должна рассказывать нам о мире, в который мы вот‑вот попадем, — интриговать, волновать и манить. Эта песня встает в один ряд с жанрообразующими треками, каждый из которых задает эталон стиля и дополняет великолепное наследие „песен о Бонде“», — отметил Арнольд.
Видеоигру «007: First Light» выпустят IO Interactive и Amazon MGM Studios. Релиз предложит «полностью оригинальную, переосмысленную историю происхождения Джеймса Бонда».
По словам разработчиков, сюжет расскажет о 26-летнем Бонде в самом начале его пути в мире шпионажа. Роль молодого Бонда исполнит в игре Патрик Гибсон.
Другие персонажи релиза будут основаны на внешности Ленни Кравица, Приянги Берфорд, Ленни Джеймса, Киеры Лестер, Аластера Маккензи, Джеммы Чан и Ноэми Накаи. Увидеть их в игре можно будет с 27 мая.