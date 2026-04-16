МТС объявила о начале предзаказа на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и nova 15 и провела презентацию в Москве. Устройства доступны в конфигурациях 256 и 412 ГБ, в мятном, белом и черном цветах, Pro-версия — также в лавандовом.
В nova 15 Pro обе камеры — основная и фронтальная — получили ультрареалистичный модуль цветопередачи с 1,5 млн спектральных каналов. 50-мегапиксельный объектив передаст мельчайшие детали и сохранит текстуру и глубину изображения.
HUAWEI nova 15 Pro оснащен аккумулятором на 6500 мА·ч, младшая модель — на 6000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 100 Вт.
Оба смартфона получили дисплеи с пиковой яркостью до 4000 нит — изображение останется читаемым даже на ярком солнце. Толщина корпуса Pro-версии — всего 6,9 мм.
«Флагманские смартфоны HUAWEI пользуются высоким спросом среди российских потребителей. В частности, серия nova — одна из наиболее популярных в своем ценовом сегменте. Например, продажи предыдущей серии nova 14, вышедшей в октябре прошлого года, растут на 90% от месяца к месяцу», — рассказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
По предзаказу — с 16 по 30 апреля — на смартфоны действует скидка.