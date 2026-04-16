Netflix анонсировал мультфильм «Чарли против шоколадной фабрики»

Фото: Netflix

Netflix представил новый мультфильм по мотивам книг Роальда Даля спустя три года после выхода фильма «Вонка». Об этом сообщает Variety.

Картина получила название «Чарли против шоколадной фабрики» и станет продолжением истории о Вонке за пределами сюжета оригинальных произведений. Действие развернется в современном Лондоне.

По сюжету Вилли Вонка выходит из тюрьмы, куда попал за превращение ребенка в голубику в оригинальной истории. Он возвращается на фабрику, намереваясь сделать мир слаще, но на его пути встает подросток Чарли Пейли и его друзья. Им грозит выселение, поэтому они планируют проникнуть на фабрику, украсть бесценную шоколадку Вонки и спасти свои дома.

Режиссерами выступили Джаред Стерн (сценарист «Лего Фильм: Бэтмен») и Элейн Боган («Охотники на троллей: Истории Аркадии»). Вилли Вонку озвучит Тайка Вайтити, который также стал исполнительным продюсером. Кит Коннор озвучит главного героя Чарли Пейли.

Netflix приобрел права на всю библиотеку Роальда Даля в 2021 году. С тех пор стриминг выпустил несколько проектов по мотивам его произведений, включая анимационный фильм «Близнецы», короткометражку Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» и «Матильду». Следующим проектом во вселенной Вонки станет конкурсное шоу «Золотой билет».

